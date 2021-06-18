يورو 2020.. إنجلترا تسعى لمواصلة انطلاقتها المثالية أمام إسكتلندا

بعد الفوز على كرواتيا

يلتقي منتخب إنجلترا، مع منتخب إسكتلندا، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الرابعة، ببطولة يورو 2020.

ويسعى منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، لمواصلة انطلاقته المثالية، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى الدور المقبل، من بطولة يورو 2020.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على كرواتيا بهدف دون رد، الأحد الماضي، في افتتاح مبارياته في البطولة.

على الجانب الآخر يطمح منتخب إسكتلندا، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنجلترا، للحفاظ على آماله في تخطي دور المجموعات، بعد الهزيمة أمام التشيك بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من بطولة يورو 2020، كرواتيا مع السويد، في تمام السادسة مساء.

ويتصدر منتخب التشيك جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2020، برصيد 3 نقاط، بفارق هدف عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب كرواتيا ثالثا بدون نقاط، وإسكتلندا رابعا بنفس الرصيد.

وتقام بطولة يورو 2020 في الفترة، من 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، بمشاركة 24 منتخبا، في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ ستقام المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.