استشاري مهارات تواصل توضح دور الأم في نجاح العلاقات الزوجية للأبناء.. فيديو

قالت الدكتورة ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل، إن علاقة الأم بالأبن أو الأبنة يجب أن تتغير بشكل كبير بعد الزواج، لأنه بمجرد الزواج فإنه يتشكل لديهم بشكل تلقائي نوع من الاستقلالية، والتي يجب أن تحترمها الأم.

وأضافت ريهام الهواري، خلال لقائها بـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" أن أسباب عدم احترام تلك الخصوصية، إما أن تكون عاطفية أو بناء على أخطاء تربوية تراكمية، أو أسباب اقتصادية.

وتابعت أن تعامل الزوج مع الزوجة نابع من الطريقة التي كانت تتعامل بها أمه في البيت، مما يوضح أن دور الأم يكون المساعدة على التطبيع وليس التغير وإبداء الانتقادات.

ولفتت إلى أن الأطفال يتعلمون من المراقبة وليس الأوامر، ومعظم الصفات التي يكتسبها الابن من والدته، وطريقة تعاملها مع الأب، يينعكس على تعامله مع زوجته فيما بعد.



