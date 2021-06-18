التعليم العالي في أسبوع.. عبد الغفار يلقي كلمة مصر في افتتاح فعاليات القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا.. ويرافق سفير الاتحاد الأوروبي لتفقد مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

البحث العلمى



ربط البحث العلمى بالصناعة.. وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول جهود بحوث الفلزات

الأعلى للجامعات يوافق على وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض

وزير التعليم العالي يلقي كلمة مصر في افتتاح فعاليات القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا

عبدالغفار يفتتح ورشة عمل حول تصنيف الجامعات المصرية ويكرم المدرجة بـ QS لعام 2022

وزير التعليم العالي وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، موافقة الأعلى للجامعات على وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض.

وألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح فعاليات القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



ونقل الوزير في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي - لكل أشقائه من قادة وممثلي الدول الشقيقة في هذه القمة، كما قدم الوزير التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوليها رئاسة القمة الثانية، كما قدم الشكر لجمهورية كازاخستان لتوليها رئاسة القمة الأولى.



وأكدت كلمة رئيس الجمهورية على التحديات التي تواجه العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تمثله هذه الجائحة من اختبار لحاجة الدول إلى الكثير من القيم والمفاهيم الإنسانية، بدءًا من كيفية التعامل مع أزمة صحية ومرورًا بما يحكم علاقات الدول من أطر وقواعد، وترسيخ القناعة الإنسانية بأهمية التعليم، والعلوم والبحث العلمي وتطبيقاته، وحتمية تغيير مكانها على سلم أولوياتنا شعوبًا وحكومات.

بينما كان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على مقترح لجنتي قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق.



وأوضح أنه استعرض المجلس دليل البرامج الحكومية المصرية الجديدة للعام 2021/2022 والمعد من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ استعداداً لوضعه على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي، ومكتب التنسيق، والمجلس الأعلى للجامعات مع بداية أعمال مكتب التنسيق لعام 2021.

وكان قد استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي سياق أخر افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع بنك المعرفة، وتصنيف QS بالشرق الأوسط حول تصنيف الجامعات المصرية، والاحتفال بتكريم الجامعات المدرجة بتصنيف QS لعام 2022، وذلك بحضور د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. آشون فرناندز رئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط، والسادة رؤساء الجامعات المدرجة بالتصنيف ونوابهم.



وفى كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الوزارة في يونيو 2017 قامت بتشكيل فريق يتولى مهام تحسين ترتيب الجامعات المصرية، والمساهمة في حصولها على اعتراف في مؤسسات التصنيف المرموقة مثل QS العالمي، والتايمز البريطاني، وشنغهاي الصيني، وتايمز نيوز، وتصنيف لايدن، وغيرها من التصنيفات العالمية.

وأضاف الوزير أنه تم وضع خارطة طريق تستهدف رفع تصنيف العديد من الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية وضع الجامعات المصرية لخريطة واضحة بفترات زمنية محددة لرفع مكانة الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، بحيث لا يقتصر الأمر على الإحصائيات والأرقام، بل يمتد إلى خطط مستقبلية واضحة ومحددة.

بينما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات ، حول جهود المركز في تنفيذ خطة الدولة بربط البحث العلمى بالصناعة.



وأشار التقرير، إلى توقيع المركز بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، بهدف نقل الخبرات العلمية للمركز إلى الشركة، مدته ٣ سنوات.



ويتضمن البروتوكول مساعدة المركز للشركة فى تطوير وإنتاج قطع غيار من خردة المحطات، والعمل على إحلال بعض قطع الغيار المستوردة ببدائل محلية، وتنظيم دورات تدريبية فى جميع المجالات التى تخدم الشركة وترفع من كفاءة العاملين بها.

كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مقر مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس إدارة شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير الشركة المؤسسة للمشروع بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عُقد مؤتمر صحفي للرد على استفسارات الصحفيين بجانب عرض فيلم تسجيلي حول البرامج الدراسية بالجامعة.

وفي بداية المؤتمر، أعرب الوزير عن سعادته بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء تلك الفروع هو تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي داخل مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي.