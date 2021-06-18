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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. طقس حار وتصاعد الأتربة في بعض المناطق

البحرين
البحرين

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين طقس اليوم في مملكة البحرين حيث توقعت أن يكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ومن المتوقع ان يكون مغبر في وقت لاحق.

وأوضحت هيئة الأرصاد البحرينية وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام،  أن تكون الرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة احيانا، وتقل سرعتها من 10 الى 15 عقدة هذه الليلة.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح شديدة السرعة، فضلا عن ارتفاع الموج من قدمين إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 الى 8 اقدام في عرض البحر.

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فيما تكون درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

وكانت قد أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين قرارا يسمح باستخدام عقار جديد ضد كورونا وهو  دواء «ريجن-كوف2» (REGN-COV2) للاستخدام الطارئ من إنتاج شركة ريجينون بالتعاون مع شركة روش، لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة للحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

إدارة الارصاد الجوية البحرين طقس اليوم تصاعد الاتربة هيئة الأرصاد البحرينية

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