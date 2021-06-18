أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أنا اليوم على أمل فضح بعض أساطير الفضاء الشائعة. إليك هذا التصور الشائع بأنك ستقلى مصرعك على الفور حالة قفل الهواء في بدلة رائد الفضاء . في الحقيقة ، إنه أسوأ بكثير من ذلك ، في الظل في الفضاء ، درجة البورده يشبه سالب 250- درجة لكن الجزء الموجود في الشمس ، يزيد عن 250 درجة مئوية على الأقل ، لذلك سيبدأ الجسم دون بدلة رائد الفضاء في الغليان والحرق ، لذا فهو يشبه الاستلقاء على أحر من الثلج الجاف وسيتم امتصاص رئتيك بشكل مسطح على الفور ولكن الأسوأ من ذلك هو أن دمك سيغلي ​​حيث فجأة تخرج جميع الفقاعات الصغيرة بسبب عدم وجود ضغط هواء حولها. لذلك في نفس الوقت سوف تتجمد ، تغلي ، تحترق وتحصل على الانحناءات ولن تكون قادرًا على التنفس. ليست طريقة جيدة للذهاب.

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانيه

قام العديد من رواد الفضاء بالمشي في الفضاء spacewalk ، وهم ممتنون لامتلاكهم بدلة فضاء حول أجسادهم ، لذلك لا يمكن أن يحدث لهم أي من هذه الأشياء.

تسمع أحيانًا أنه عليك ممارسة التمارين الرياضية باستمرار أو ستفقد وعيك وربما تموت في الفضاء. غير صحيح. العيش على مركبة فضائية هو أكثر الوجود كسولًا الذي يمكن أن تتخيله . أنك عديم الوزن ، ولا يتعين عليك رفع حتى إصبعك ، ولا يتعين عليك رفع رأسك ، ولا يتعين على قلبك رفع دمك ضد الجاذبية. يمكنك أن تكون أكثر شخص كسلاً في الكون في الفضاء. ولكن في النهاية عليك العودة إلى الأرض ، وإذا لم تمارس الرياضة طوال 6 أشهر في الفضاء ، فستتحول نوعًا ما إلى قناديل البحر. لذلك يقوم رواد الفضاء بممارسة الرياضة لمدة ساعتين في اليوم على متن سفينة فضائية. لديهم آلة مقاومة رياضية . ورائد الفضاء لديه دراجة أحادية ، وهناك حلقة مفرغة حيث تمسك الأشرطة المطاطية برائد الفضاء. فقط للحفاظ على الأجسام قوية بما فيه الكفاية والعظام كثيفة بما فيه الكفاية. لذلك ، عندما يعود رائد الفضاء إلى البيت ، فإنه لا يسقط لان تتدرب في الفضاء

حقيقت رائحة الفضاء

ربما سمعت أن الفضاء له رائحة. ربما مثل شريحة لحم محترقة أو نوع من الشواء. هذا صحيح! عندما تأتي من السير في الفضاء spacewalk ، فأنت محاط بفراغ الفضاء. إنه يشبه إلى حد ما عكس الهواء. لا يوجد شيء على الإطلاق عندما تقوم بإعادة ضغط الفتحة بسرعة وتفتح الفتحة وتشم رائحة تلك الرائحة العالقة من مكان كان معرضًا للفضاء والرائحة فيه تشبه إلى حد ما رائحة البارود أو أحرق شريحة لحم أو نوعًا ما مثل الكبريت .

ما هو حقًا؟ هو فراغ الفضاء ، وفراغ الفضاء في الواقع يسحب آثار المواد الكيميائية من معدن السفينة ، أجزاء صغيرة من الأشياء التي لا تشمها أبدًا لأنه عادةً ما يكون هناك ضغط هواء يثبتها في المعدن الذي يتم إطلاقه ببطء، تلك الغازات النزرة الصغيرة والجزيئات التي لا تدخل أبدًا في أنفك وإلا يتم إطلاقها ، نوعًا من رائحة البارود المعدني التي تطلقها. من هنا تأتي الرائحة. ربما لم يكن قادمًا من الفضاء ، إنه مجرد قادم من تأثيرات الفضاء على سفينتنا. رائحته تشبه إلى حد ما شريحة لحم محترقة.

سرعة الضوء و السن

هناك الكثير من الكلمات التي تقول إنه إذا ذهبت بسرعة مذهلة مثل سرعة الضوء ، إذا كان بإمكانك السفر بسرعة الضوء ، فلن تتقدم في العمر ، وعلى الرغم من مرور آلاف السنين ، فستبقى كما أنت ، ولكن كل شخص تعرفه سيموت. هذا ليس صحيحًا .

أطلق عليها أينشتاين النسبية لأن ما كان يقصده هو أن تقدمك في السن سيكون مختلفًا بالنسبة لشيخوخة الناس على الأرض. ستظل تتقدم في العمر ، وسيظل الوقت يمر من أجلك ، ولكن الناس على وجه الأرض بمعدل مختلف. لذا ، إذا عدت بعد أن ذهبت بسرعة مذهلة ، فستتقدم في السن بمقدار الوقت الذي تستغرقه في السفر ولكن الناس على وجه الأرض كانوا سيقدمون في السن بشكل أسرع بكثير ، وكانوا سيحصلون على فترة أطول من الوقت لأنهم حتى يحصلون على سرعة كافية ، فإن سرعتك تتناسب نوعًا ما مع الوقت الذي يمر ، لذلك ستظل تتقدم في العمر ، لكنك تتقدم في العمر بمعدل مختلف عن الأشخاص على الأرض.

أجرى أينشتاين هذه التجربة الفكرية الرائعة ، تخيل لو كنت تنظر إلى ساعة أن ضوء الساعة قادم ويصيب عينيك ويخبرك أن الساعة 12:00. سأتخيل أنه إذا كان بإمكانك الابتعاد عن تلك الساعة بسرعة الضوء ، فستقول فقط الساعة 12 لأن هذا الضوء وستبتعد عن الساعة بنفس السرعة. لذا بالنسبة لك ، يبدو أنها كانت دائمًا الساعة 12 إلى الأبد. كنت لا تزال تتقدم في السن ولكن تلك الساعة ستبدو دائمًا كما لو كانت في نفس الوقت. الناس على الأرض مستمرون في العيش ، ولا يدركون أنك تسير بسرعة الضوء ، لذلك ، يمكنك أن ترى أن الوقت المناسب لك بسبب سرعتك يختلف نسبيًا عن الوقت بالنسبة للأشخاص على الأرض. إنه أمر غير معتاد حقًا أن تحاول الأفهام به في رأسك