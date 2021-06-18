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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار متابعيها

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة لها، نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة  جذابة ومكياج هادئ، مما أثار إعجاب متابعيها.

وفي سياق آخر، تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مواقع التواصل بعد أن نشرت تعليقا مثيرا بعد تعرضها للعديد من الأزمات الصحية، بسبب خضوعها الى عملية تجميل.

ونشرت سلمي أبو ضيف ، صورًا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت عليها "خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع".

وأضافت سلمى أبو ضيف: "لا تحكم على الناس فقط من الصور، أنت لا تعرف ما يمرون به.. شكرا".

يذكر أن شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة لها ، نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت سلمى أبو ضيف ، من شرفة منزل، وذلك من أحدث جلسة تصوير لها مما اثار إعجاب متابعيها.

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