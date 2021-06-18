بالأحمر الجذاب ..سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة أنيقة وارتدت فستانا قصيرًا باللون الأحمر، و ذلك من كواليس تصوير مسلسلها “موسي”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

سمية الخشاب و عمر كمال

وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة "أوعدك" التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك”.

وفي أول تعليق من سمية الخشاب عن إمكانية ارتباطها بعمر كمال والزواج منه التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما رد عمر كمال قائلًا: أتمنى والله، قالت سمية الخشاب: "عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، بس كل حد اشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب، ورأيي إن رده على المذيع حينما سأله كان عفويا قائلًا إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها، وأتعجب مع كل عمل جديد اما يقال انني اتخانقت مع البطل أو انني أعيش قصة حب وحنتجوز، يارب دائمًا يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله".

مسلسل موسى

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.