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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الترجي

مؤتمر صحفي لـ موسيماني اليوم بتونس

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني لـ الأهلي، ومعه كابتن الفريق اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في استاد رادس، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا. 
ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل  الأهلي مباراة الترجي في السادسة مساء غد السبت؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في مدينة رادس، وتسهيل مهمة الفريق، في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.

موسيمانى الأهلى الترجي دوري ابطال افريقيا الأهلي ضد الترجي

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