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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصريون يتمتعون بالذكاء

ممثل الشركة الصينية بالعاصمة الإدارية: البرج الأيقوني من أكبر المشروعات في إفريقيا

صدى البلد

قال ممثل المدير العام للشركة الصينية cscec، وانج جي، إن اختيار الرئيس السيسي لشركتهم من أجل المشاركة في مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر يدعو إلى الفخر، مشددا على أهمية وقوة العلاقات المصرية الصينية.

وأضاف “وانج جي” خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قطاع الأعمال الصيني يرى أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت أكثر قوة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم لا يتعاملون مع مصر بمفهوم التعامل مع الأجانب.

وتابع ممثل المدير العام للشركة الصينية cscec أنه أصبح نصف صيني وآخر مصري، نتيجة التعاون والتفاهم مع المصريين.

وأوضح أنه تعامل مع العديد من الجنسيات، إلا أن المصريين لديهم ذكاء وعقلية متفتحة عن غيرهم، مؤكدا أن مصر والصين يمكنهم خلق مستقل مشرف.
 

وعلق على البرج الأيقوني قائلا: البرج يعد من أكبر المشروعات في الدول الإفريقية.. البرج سيكون الأول والأطول في أفريقيا".

وأكد أن مصر قدمت لهم كل سبل الدعم سواء الموارد أو العمال.

وفي نفس السياق حرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التوقيع باسمه على اللوحة التذكارية أعلى البرج الأيقونى، وذلك قبل بدء احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، ومسئولي شركة (cscec) الصينية المُنفذة للمشروع.

وخلال كلمته في الاحتفالية، قال الدكتور عاصم الجزار: اليوم، نحتفل ونوثق مراحل مختلفة لنمو وتطور الدولة المصرية، وتلك المراحل لنا فيها كثير من الشركاء، مؤكداً أنه في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم البدء في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، في ربوع مصر المختلفة، مؤكداً أننا مستمرون بخطوات واثقة خلال الفترة المقبلة في تحقيق نمو أكبر بقطاع الإسكان، والذى يعد قاطرة للاقتصاد المصري.
 

وأضاف وزير الإسكان، أننا نشهد اليوم ثمرة التعاون بين مصر والصين، حيث تمتد جذور التعاون بينهما إلى العديد من السنوات، وسيكون مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، علامة جديدة تُضاف إلى سجل البنائين المصريين، وتعاونهم مع الدول الشقيقة، لجلب وترسيخ التكنولوجيات الحديثة فى علوم البناء، وترجمة هذا التعاون إلى أشكال مستمرة من المشروعات التنموية فى ربوع الدولة المصرية.

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