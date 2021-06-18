مطار القاهرة.. إحباط تهريب عبوات دوائية لعلاج الأسنان مع راكب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بـ مطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من العبوات الدوئية الخاصة بعلاج الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين إلى مطار القاهرة، على رحلة طائرة شركة العربية القادمة من رأس الخيمة اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على اللجنة فى راكب مصري يحاول الخروج وسط الزحام ظهر عليه علامات الارتباك وكثره تردده .

وبسؤال الراكب بعد وصوله، مطار القاهرة، عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية اجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام عبدالباقى مأمور الجمرك المكلفة بالعمل على جهاز الفحص بالأشعة فأفادت بوجود أشياء متماثله داخل الحقائب

وبالعرض على مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة في مطار القاهرة كلف عبد القوى عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمد عبدالوهاب مشرف الصالة الخضراء فتبين وجود 95 علبة دواء ( Granutotec-pulpotec ) الخاصة بعلاج الأسنان بكل منها عبوتان .

وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمود محمد امام هند النجار تحت إشراف الأستاذ علاء على شحاته .

قرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنه 2021 بعد العرض علي الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

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