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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تأجيل زيارته.. رئيس أركان إسرائيل يتجه إلى واشنطن

رئيس أركان إسرائيل
رئيس أركان إسرائيل يتجه لـ واشنطن

من المقرر أن يتوجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى واشنطن الأحد المقبل، بعد تأجيل دام شهرين.

وسيبحث كوخافي في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة التحديات الأمنية المشتركة وعلى رأسها النفوذ الإيراني ومحاولات تعزيز قوة "حزب الله"، والتداول في طلب حكومته الحصول على تعويضات عن الأسلحة والذخيرة التي فقدها جيشه خلال الحرب الأخيرة على غزة.

أول زيارة رسمية.. رئيس أركان إسرائيل يزور أمريكا

رئيس أركان إسرائيل يتوجه لـ واشنطن بعد إلغاء زيارته



وتسببت الحرب التي شنتها إسرائيل مؤخرا على قطاع غزة بتأجيل الزيارة والتي كانت مقررة في أبريل الماضي.

هذا وسيجتمع كوخافي خلالها برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيّ، مارك ميلي، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن القوميّ، جيك ساليفان، وقائد العمليات الخاصة الجنرال، ريتشارد كلارك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال، كينيث ماكنزي.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن كوخافي سبحث مع المسؤولين الأمريكيين "المشروع النووي الإيراني، والمساعي الإيرانية للتموضع في الشرق الأوسط، والمساعي لتعزيز قوة ‘حزب الله‘، وتهديد الصواريخ الدقيقة، وبناء قوة مشتركة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن كوخافي سيلتقي كذلك برؤساء معاهد البحوث الأمريكية وصناع الرأي، كجزء من الحرب على الوعي، الدعاية الموجهة أو ما يعرف إسرائيليا بـ"الهسباراه".

رئيس أركان إسرائيل كوخافي واشنطن لابيد بينيت

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رئيس أركان إسرائيل يتوجه لـ واشنطن بعد إلغاء زيارته

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