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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يقرر تخصيص 50 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ‏تخصيص خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف لصندوق عطاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف


استقبل منذ قليل، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه صباح اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

 

تناول اللقاء خطط وزارة الأوقاف في تطوير المساجد الأثرية وخاصة في مدينة المحلة الكبرى بالتوازي مع قيام محافظة الغربية بالمساهمة في تطوير ميدان السيد البدوي بمدينة طنطا  بما يليق بمكانته الدينية والحضارية.

وعلى هامش الزيارة عقد الوزير والمحافظ اجتماعاً مع الأئمة والدعاة عن آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن  خطة وزارة الأوقاف لتطوير  أساليب الدعوة الإسلامية.

موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان" الحج في زمن الأوبئة".

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف :  أن للأحوال العادية أحكامها ، وللأوبئة أحكامها ، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة  الدول والأفراد واستقرارها ، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب ،  وأن يتحلى بالصبر عليها ، وأن يأخذ بكل أسباب التداوي والعلم من جهة ، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى ، فمن رضي أرضاه الله وأسعده .
 

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