الجزائر تواصل مساعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

وفق اجراءات مدروسة

شارك وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أمس الخميس، عن بعد في أعمال اجتماع وزراء الاتحاد الأفريقي المكلفين بالتجارة مع المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الافتراضي الثاني عشر للمنظمة العالمية للتجارة المقرر عقده من 30 نوفمبر الى 03 ديسمبر 2021 بجنيف سويسرا.



وبحسب وسائل إعلام جزائرية، أكد وزير التجارة خلال الاجتماع، أن الجزائر تواصل السير قدما نحو الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة "وفق إجراءات جد مدروسة" لما تتيحه هذه الهيئة من فرص الأفضل لإنعاش الاقتصاد الجزائري، وذلك بتبني مجموعة من الإصلاحات العميقة التي تهدف الى ترقية التجارة الخارجية والاندماج في سلسلة القيم الجهوية والعالمية.



ومن أهم هذه الإصلاحات حسب رزيق، تعديل القاعدة الاستثمارية 51/49 التي تحدد نسبة المشاركة الأجنبية في راس المال والإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية و"ما ينتج عنها من الأثر الإيجابي على جذب الاستثمار الأجنبي ورفع حجم المبادلات التجارية".