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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النائب العام يحبسه 14 يومًا

حبس وافد مصري فى الكويت بسبب «الملوخية».. تفاصيل مثيرة

حبس وافد مصري فى
حبس وافد مصري فى الكويت 14 يوم


نشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة تفاصيل اعتقال مصري في الكويت بتهمة حيازة مخدرات زاعماً انها ملوخية.

قال مصدر أمني لـ "الأنباء" إن الوافد المصري الذي أحيل من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى نيابة المخدرات يوم امس الأول زعم أمام وكيل النيابة أن الكيميكال الذي ضبط بحوزته وأرفق في ملف القضية هو ملوخية.

وأضاف الوافد، ويعمل مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة حكومي: "والله دي ملوخية وكنت جايبها معاي"، ولدى سؤاله عن ان الملوخية المضبوطة كمية كبيرة خاصة أنها 2 كيلو مجففة، أجاب: "بحبها أوي أوي عشان كده أمي اديتني 5 كيلو وأنا كنت هناك".

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وأضاف المصدر أن وكيل النائب العام وجه بإحالة الكيميكال التي زعم المدرس انها ملوخية إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وحتى انتهاء التحليل بشأن "الكيميكال.. الملوخية" صدر قرار بحبس المتهم 14 يوما.

وقال الوافد المصري أيضا لوكيل النيابة ان السبب في تورطه في هذه القضية كونه رجلا يعمل بما يرضي الله، إذ تعرض لضغوط لإعطاء طلاب كسالى درجات غير مستحقة فكانوا وراء هذه القضية، حسبما قال.

وكانت معلومات وردت الى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اتجار المدرس في المواد المخدرة، وعليه تم استدراجه الى بيع كمية من مخدر الشبو، وبعد استصدار إذن نيابي وتسليمه الشبو تم ضبطه، وبالانتقال الى مسكنه عثر بداخله على 2 (برطمان زجاجي) بداخله مادة خضراء والتي تبين لرجال المكافحة انها كيميكال، وكيس شبو آخر. وأقر المدرس أمام المكافحة باتجاره في المواد المخدرة.
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من جهة أخرى، تم ضبط وافد آسيوي عثر بحوزته على 2 كيلو من مادة الهيروين وميزان حساس.

هذا، وأصدرت وزارة الدخلية بيانا بشأن توقيف الوافدين، قالت فيه: تمكنت الإدارة العامة لمباحث المخدرات من ضبط وافد من الجنسية العربية وآخر من الجنسية الآسيوية وبحوزتهما 2 كيلو من مادة الهيروين النقي و2 كيلو من مادة الكيميكال المخدرة.

وأضافت ان الواقعة تعود الى ورود معلومات تفيد بقيام مقيم من جنسية آسيوية بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبعد إجراء عملية البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني تم ضبطه في مسكنه بمنطقة السالمية، حيث تم العثور على 2 كيلو من مادة الهيروين النقي وميزان إلكتروني حساس.

مصري الكويت وافد حبس المخدرات

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