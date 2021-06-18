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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقبال خاص واحتفالية في مطار القاهرة بوصول أولى رحلات إير كندا.. صور

أولى رحلات إير كندا
أولى رحلات إير كندا إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة إير كندا، قادمة من مدينة مونتريال في أول تشغيل لها إلى القاهرة، وسط استقبال خاص واحتفالية بوصول أول رحلة بحضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلين من السفارة الكندية ومسئولي مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة إير كندا، وصلت صباح اليوم، إلى القاهرة وعلى متنها نحو 100 راكباً، تم إنهاء إجراءات جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، المخصص لشركات رحلات تحالف ستار، وسط استقبال خاص بالورود من فرق العلاقات العامة بالمطار.

برتوكول أول رحلة 

وتم تجهيز استقبال خاص لأولى رحلات خطوط إير كندا، إلى مطار القاهرة، حيث تم استقبال الطائرة فور وصولها إلى المطار، برش المياه على جسم الطائرة، وهو البرتوكول المعروف بتشغيل خط جديد أو وصول رحلة طيران لأول مرة إلى المطار.

وحرصت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق، على استقبال ركاب الرحلة برفقة ممثلي السفارة الكندية في القاهرة والقنصل التجاري، وبحضور أيضاً الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، ونسرين عثمانلي مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، وسامح عبدالباسط بهيئة تنشيط السياحة، والدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي. 

وبحسب المصادر المطلعة، فإنه من المقرر أن تسير شركة إير كندا 3 رحلات أسبوعيا بشكل منتظم إلى مطار القاهرة، بخط تشغيل مونتريال - القاهرة، وذلك بشكل مبدئي، على أن يزيد معدل تشغيل الرحلات للشركة الكندية وفقا للحجوزات والطلب.

كورونا وإجراءات المطار

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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مطار القاهرة شركة إير كندا ميناء القاهرة الجوي وزير السياحة والاثار هيئة تنشيط السياحة فيروس كورونا

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