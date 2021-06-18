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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المجهزة بأحدث الإمكانات

جامعة حلوان: افتتاح العديد من الأقسام الجديدة بمستشفى بدر الجامعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن بدء انتظام العمل بمستشفى بدر الجامعي وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة، بدءاً من غد السبت، تحت إشراف الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى.

 

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة . 

 

وأشار نجم إلى اسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي، ويأتى ذلك التطوير في إطار دور كلية الطب بجامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على المستشفى.

 

وسبق وأعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورنا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة و الاطقم الطبية بالمستشفيات ، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 


وأوضح ماجد نجم، أنه تم تخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.

وأكد ماجد نجم أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوفاء وحصده لأرواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.

وقال الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة بدأت حملة التطعيم منذ أسبوع وتلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للطاقم الطبى الذين بذلوا كل الجهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين كافة الإجراءات الاحترازية.

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