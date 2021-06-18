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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عن عمر يناهز 92 عاما.. وفاة جيامبيرو بونبيرتى أسطورة يوفنتوس

جيامبيرو بونبيرت
جيامبيرو بونبيرت أسطورة نادي يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس، صباح اليوم، الجمعة، وفاة جيامبيرو بونبيرتى أسطورة النادي، والرئيس الأسبق لـ السيدة العجوز، عن عمر يناهز 92 عاما.

 

وقال نادي يوفنتوس في بيان رسمي:" توفي اليوم جيامبيرو بونبيرتى، في تورينو عن عمر يناهز 92 عاما، حيث كان سيبلغ 93 عاما في غضون أيام قليلة “4 يوليو المقبل”.

 

وتابع بيان يوفنتوس:"  جيامبيرو بونبيرتى شخصية لن تمحي من ذاكراتنا، المشاعر التي نشعر بها جميعا الآن لا تمنعنا من التفكير بقوة فيه".

 

ويعد جيامبيرو بونبيرتى أحد أبرز أساطير نادي يوفنتوس على مر التاريخ، حيث لعب في صفوف النادي الإيطالي، في الفترة من 1946 حتى 1961.

 

شارك جيامبيرو بونبيرتى في 444 مباراة في مختلف المسابقات بقميص نادي يوفنتوس، سجل خلالهما 178 هدفا.

 

كما مثل جيامبيرو بونبيرتى منتخب إيطاليا في الفترة من 1974 حتى 1960، شارك خلالهما في 38 مباراة، وسجل 8 أهداف.

 

تولي جيامبيرو بونبيرتى العديد من المناصب بعد اعتزاله كرة القدم، أبرزها رئاسة نادي يوفنتوس، وشغل منصب عضو في البرلمان الأوروبي، في الفترة من 199 حتى 1999.

 

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