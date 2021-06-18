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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 741 مريض فى قافلة طبية علاجية بقرية الحاكمية بميت غمر

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية الحاكمية بمركز ميت غمر

اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الجمعة أنه استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه و العطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا فقد وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية الحاكمية بمركز ميت غمر لمدة يومان.

 وأضاف البيان أنه تم توقيع الكشف الطبي على  741 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة  10 عيادات متخصصة شملت 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة .

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء 177 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 154 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه للمرضى كما أقيم على هامش القافلة  32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 71 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 3 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 1 قرار نفقه الدوله.

 وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

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قافلة طبية ميت غمر صحة الدقهلية مريض

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