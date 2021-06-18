اتحاد الكرة فى أسبوع| الأولمبي يهزم جنوب افريقيا وديا.. وأبوريدة نائبا للاتحاد العربي

شهد اتحاد الكرة خلال الأسبوع المنصرم العديد من الأحداث البارزة على الساحة الكروية.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا على جنوب افريقيا وديا كما جرت تعديلات جديدة فى مباراتي الزمالك امام المقاصة فى الدورى وكأس مصر.

كما وجه اتحاد الكرة التهنئة إلى المهندس هاني أبوريدة بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

صدى البلد يستعرض أبرز مجريات الاسبوع الماضي داخل اتحاد الكرة.

معسكر منتخب الصالات

انطلق السبت الماضي المعسكر التدريبي لمنتخب مصر لكرة الصالات استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وخاض منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى وتامر إسماعيل مديرا للمنتخب وسامح صالح مدربا وياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى وعمرو سالمان إداريًا بمدينة السادس من أكتوبر.

نهائى كأس مصر للسيدات

حقق فريق الجونة لكرة السيدات فوزا على نظيره مركز شباب الأميرية عن طريق ركلات الجزاء بنتيجة 5/ 3 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد بترو سبورت فى نهائى كأس مصر.



وتوج فريق الجونة بكأس مصر للسيدات بعد الفوز على مركز شباب الأميرية بركلات الترجيح فى حضور رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة.

مسحات الدورى

أخطرت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة الأندية بعمل مسحات اللاعبين فى الدورى الممتاز بشكل اسبوعى.



وأكدت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة على عدم سريان العمل بإجراء مسحات فيروس كورونا قبل المباراة ب ٤٨ ساعة والاكتفاء باجراءها أسبوعيا.



جاء قرار اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بإجراء مسحات اللاعبين في الدوري الممتاز كل اسبوع من أجل التخفيف على الأندية من النواحى المادية.

اجتماع المناطق

عقد اتحاد الكرة اجتماعًا مع مسئولي أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

جاء ذلك للوقوف على مشاكل ومقترحات المناطق لمراعاتها قبل وضع شروط مسابقات ألعاب كرة الصالات والنسائية والشاطئية خلال فترة النشاط الصيفي.

تعديل فى مباراة الزمالك والمقاصة

أكد الدكتور منتصر الرملاوي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة أخطر النادي اليوم بتعديل موعد مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ودور الثمانية لكأس مصر.



وأضاف “الرملاوي”، أنه تقرر إقامة مباراة الفريقين في دور الثمانية لكأس مصر يوم 22 يونيو الجاري في السابعة مساءً بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

انتهاء معسكر منتخب الشباب

أنهي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر معسكره التدريبي إستعدادا للمشاركة فى نهائيات بطولة كاس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.

ودية مصر وجنوب أفريقيا

حقق المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فوزا على جنوب افريقيا فى المباراة الودية الثانية بثلاثة أهداف نظيفة.

يأتي ذلك استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

اتحاد الكرة يهنئ أبوريدة

هنأ اتحاد الكرة المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد فوزه فى انتخابات الاتحاد العربي لكرة القدم.

ونجح المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف فى نيل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الانتخابات التي جرت امس الخميس في السعودية.

جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في دورته ٢٦ التي جرت امس الخميس بالسعودية وتم خلالها اختيار المهندس هاني أبو ريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي تم انتخابه بالتزكية لدورة جديدة.