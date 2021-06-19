كيفية القصر والجمع في الصلاة بالتفصيل.. الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه" ما كيفية القصر والجمع في الصلاة بالتفصيل؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية القصر والجمع في الصلاة بالتفصيل، أن القصر معناه، اداء الصلوات الرباعية ركعتين فقط بنية القصر، وهما الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز القصر في صلاة المغرب والفجر.

ويقول الفقهاء، أن الإنسان يصلي صلاة القصر إذا كان مسافرا بمسافة تزيد عن 83 كيلو ونصف الكيلو، ولا يجوز له القصر في الصلاة إلا بعد تجاوز هذه المدة.

أما الجمع فمعناه، أداء صلاتي الظهر والعصر مع بعضهما في وقت الظهر ويكون جمع تقديم، أو جمع تأخير في وقت العصر، وكذلك الحال في صلاتي المغرب والعشاء.

وأشار إلى أنه يجوز الجمع بين القصر في الصلاة والجمع بينهما، فيجوز أداء الظهر والعصر معا في وقت الظهر بنية الجمع والقصر، ويجوز القصر فقط، ويجوز الجمع فقط.

الحكمة من قصر الصلاة في السفر

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحكمة من قصر الصلاة في السفر أنها للتيسير على المسافر في العبادة، وأيضًا تخفيف شعوره بانتزاعه من الوطن. وأضاف «علام» في فتوى له: «أنه عندما يخرج المرء إلى مسافة بعيدة عن وطنه يصبح في حاجة إلى التخفيف، ليس لمشقة السفر فقط وإنما لتخفيف شعوره بانتزاعه من الوطن أيضًا».



وأشار إلى أن قصر الصلاة للمسافر جائز وورد على ذلك أدلة في القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فدليله قول الله -عز وجل-: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا» (101) سورة النساء.وتابع: وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله كان يقصر في أسفاره حاجًا ومعتمرًا وغازيًا محاربًا، قال ابن عمر: «صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك»، وقد أجمع العلماء على جواز القصر في السفر المعتبر عندهم.

شروط القصر والجمع

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن للمسافر رخصة القصر والجمع في الصلاة فالجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، أما القصر أي يؤدي الظهر ركعتين وكذلك العصر والعشاء أما المغرب لا تقصر ، وهذا التصرف يكون أثناء السفر أي وهو في الطريق ، لافتا إلى أن قصر الصلاة لا يتحقق إلا بأن يكون المسافر سيقطع أكثر من 85 كم .

وأضاف عبد السميع خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء أنه يجوز للمسافر المقيم ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج ان يقصر الصلاة او يجمعها ، أما إذا كان هذا المسافر سيقيم في المكان المسافر إليه وليكن محافظة الاسكندرية التي تبعد عن القاهرة نحو 200 كم تقريبا 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فهذا الشخص لا يجوز له الأخذ برخصة السفر وهي القصر والجمع في الصلاة لأنه أصبح مقيما وليس مسافرا وبالتالي يؤدي الصلاة بشكل طبيعي الظهر اربع ركعات وكذلك العصر والعشاء .

وأوضح عبد السميع أنه يجوز للشخص غير المسافر الجمع بين الصلوات بدون عذر كالسفر او المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة او يفعلها باستمرار .