بشأن الدورى الجديد.. طلب غريب لـ حسام البدرى من اتحاد الكرة

يعقد حسام البدرى المدير الفنى لـ منتخب مصر الوطني جلسة مع مسؤولى اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش حسام البدرى مسؤولى اللجنة الثلاثية المؤقتة لـ اتحاد الكرة إجراء تعديلات فى قوائم لاعبي أندية الدورى الممتاز قبل انطلاق الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يطالب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني مسؤولى اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في بطولة الدوري الممتاز من ٥ لاعبين إلى ثلاثة فقط كما جرى فى السابق.

ويسعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني إلى زيادة الاعتماد على اللاعب المحلى فى الدورى الممتاز من أجل افراز عناصر جديدة يستفيد منها المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

ويرغب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني فى التقليل من اعتماد لاعبي أندية الدورى الممتاز على اللاعبين الأجانب عبر تقليص أعدادهم فى المسابقات المحلية من ٥ إلى ٣ لاعبين.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري ألغى معسكر شهر يونيو الجارى فى إطار الأجندة الدولية وتأجيل مواجهة رواندا وديا إلى إشعار آخر فى إطار استعدادات الفراعنة الكبار للمشاركة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢ بقطر.

في سياق أخر ، أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، دعمه للمنتخب الأولمبي، متمنيًا التوفيق له خلال أولمبياد طوكيو المقبلة.

وتمكن منتخب مصر الأولمبي من الفوز مساء اليوم أمام جنوب إفريقيا، في البروفة الودية الأخيرة قبل المشاركة بالأولمبياد خلال يوليو المقبل، بنتيجة 3-0.

وقال البدري خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": "كل الدعم للمنتخب الأولمبي ومدربه شوقي غريب، وبالتوفيق لهم في أولمبياد طوكيو المقبلة".

وأكمل: نتابع بعض اللاعبين ونرى إذا كانت هناك عناصر جديدة تدخل في حساباتنا للمرحلة المُقبلة، وهذا كان سببا لحضوري اليوم لمشاهدة المباراة.

وتابع: شوقي غريب لديه قاعدة عريضة من اللاعبين يمكنه الاختيار منهم لو تعرض لأي ظرف.

وأوضح: من الوارد دخول عناصر جديدة للمنتخب الأول، والمرحلة المُقبلة ستكون هناك مباريات كثيرة سواء محلية أو إفريقية، وسنتابعها جميعها وسنرى استعداد اللاعبين.

لاعبون يتابعه حسام البدري

وأضاف: هناك فرص للاعبين كثيرين، قدومي اليوم سببه متابعة رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد فتوح، وأتمنى للمنتخب الأولمبي تحقيق ميدالية، الأمر صعب ولكن اللاعبين مُطالبين بالتركيز.

واختتم: متفائل بالمرحلة القادمة، وأعتقد أن تصفيات كأس العالم شئ كبير وعلى الجميع تحمل المسؤولية، لأن الوصول لكأس العالم أكبر هدف.