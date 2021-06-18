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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. حملات تفتيشية شملت 202 مطعمًا ومقهى ومخالفة 64 منها

البحرين
البحرين

أجرت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة فى البحرين زياراتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها، حيث قامت بزيارة تفتيشية شملت 202 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خلالها مخالفة 64 منها، وإغلاق مطعما غلقا احترازيا لمدة أسبوع واحد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

وبينت وزارة الصحة وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام أنه نظرًا لمخالفة تلك المطاعم للإجراءات والاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وخلال الزيارات التفتيشية تم تنبيه بعض المحلات ممن لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق بعض الإجراءات والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.

ودعت الصحة العامة الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام الأفراد وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، وهو الأمر الذي يعد مرتكزًا هاماً للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تتواصل الزيارات الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الجميع.

إدارة الصحة العامة وزارة الصحة فى البحرين منع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19

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