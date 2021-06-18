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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تطلق نسخة من حملة "المليون ريادي" المرحلة الأولى بلغة الإشارة

وزيرة -التخطيط
وزيرة -التخطيط

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 نسخة من حملة المليون ريادي، "بلغة الإشارة" وتهدف هذه الحملة إلى تأهيل مليون رائد أعمال من كل الفئات من الشباب بحلول عام 2030 

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتدعمهم وتتعامل معهم كشركاء في الوطن لهم حقوق وعليهم واجبات وجاءت حملة المليون ريادى"بلغة الإشارة" بهدف دعم وتمكين الشباب من الصم والبكم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل بتوفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال بمنصة المليون ريادى، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.

وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن التركيز على ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة، فالتعليم  يساهم في بناء قدرات القوى البشرية وتنمية معارفهم العلمية ليشكل قوى بشرية متعلمة يغرس فيها اتجاهات إيجابية حول العمل والتنظيم والمجتمع، بما يساهم في تكوين القاعدة الأساسية للابتكار والإبداع.

لفتت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إلى حرص الدول المتقدمة على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الوطنية.

وقالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 ان فكرة اطلاق منصة المليون ريادى "بلغة الإشارة" جاءت بسبب الرغبة في دمج هؤلاء الشباب من الصم والبكم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.

وتوفر حملة "المليون ريادي" التى تستهدف الشباب المصرى من جميع الأعمار والفئات؛ البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت، مع توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.

وينقسم البرنامج التدريبي إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية ل"الشركات الناشئة"، تطوير الأعمال ل"الشركات الناشئة"، بناء العلامة التجارية ل"الشركات الناشئة"، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للإستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في ٣٠ يوم.

كما تضم المرحلة الثانية التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الإجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين وإختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

ويتعرف رواد الأعمال في المرحلة الثالثة على الإبداع والإبتكار لرواد الأعمال، تحليل البيانات والمعلومات في الشركات الناشئة، إدارة وتطوير المنتجات الرقمية للشركات الناشئة، التسويق واستخدام شبكات التواصل الإجتماعي للشركات الناشئة، البيع وإدارة المبيعات لرواد الأعمال، التخطيط الإستراتيجي للشركات الناشئة، تحفيز وتطوير العاملين في الشركات الناشئة، وقوانين الملكية الفكرية وحفظ حقوق الشركات الناشئة.

للتسجيل في حملة "المليون ريادي"  بلغة الإشارة من خلال الرابط millionrowad.com

التخطيط وزيرة التخطيط الشركات الناشئة التنمية الاقتصادية برامج

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