شاهد.. الأمن اللبناني يعثر على قذائف صواريخ في صندوق نفايات ببيروت

العثور على قذائف داخل صندوق نفايات في لبنان

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، اليوم الجمعة، العثور على 16 قذيفة صاروخية من طراز آر بي جي داخل صناديق للنفايات في بيروت.

16 قذيفة

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنها عثرت على 16 قذيفة صاروخية نوع "آر بي جي" و5 قذائف متنوّعة جميعها قديمة العهد، مرميّة داخل صناديق للنفايات في شارع بني معروف في بيروت.

وأضافت قوى الأمن الداخلي أنه وتمت إزالة القذائف من المكان بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات.