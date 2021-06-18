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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على قذائف داخل صندوق نفايات في لبنان

شاهد.. الأمن اللبناني يعثر على قذائف صواريخ في صندوق نفايات ببيروت

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، اليوم الجمعة، العثور على 16 قذيفة صاروخية من طراز آر بي جي داخل صناديق للنفايات في بيروت.

16 قذيفة

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنها عثرت على 16 قذيفة صاروخية نوع "آر بي جي" و5 قذائف متنوّعة جميعها قديمة العهد، مرميّة داخل صناديق للنفايات في شارع بني معروف في بيروت.

وأضافت قوى الأمن الداخلي أنه وتمت إزالة القذائف من المكان بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات.

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السلطات الأمنية لبنان بيروت قذيفة صاروخية صناديق الأمن الداخلي

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