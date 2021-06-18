معك فى قريتك.. «الداخلية» توجه قوافل خدمية وإنسانية بالمنوفية وقنا

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل (خدمية – إنسانية) .. إستهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى (المنوفية، قنا) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك استمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية .



كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

قوافل الداخلية

42727490-c4d2-4fb8-8c58-414b7ca4769f

f48f3127-3ea9-4998-8fd0-41f58fb91090

58e07046-69e9-4aaa-96d7-af97a1fe9a65

4f398432-1072-4fd3-8698-d2a619856dd5

bbf4cc5e-e3c0-4bee-b966-a9d8e1f38598