عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معك فى قريتك.. «الداخلية» توجه قوافل خدمية وإنسانية بالمنوفية وقنا

قوافل الداخلية
قوافل الداخلية

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل (خدمية – إنسانية) .. إستهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى (المنوفية، قنا) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك استمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية .

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

قوافل الداخلية

42727490-c4d2-4fb8-8c58-414b7ca4769f
42727490-c4d2-4fb8-8c58-414b7ca4769f
f48f3127-3ea9-4998-8fd0-41f58fb91090
f48f3127-3ea9-4998-8fd0-41f58fb91090
58e07046-69e9-4aaa-96d7-af97a1fe9a65
58e07046-69e9-4aaa-96d7-af97a1fe9a65
4f398432-1072-4fd3-8698-d2a619856dd5
4f398432-1072-4fd3-8698-d2a619856dd5
bbf4cc5e-e3c0-4bee-b966-a9d8e1f38598
bbf4cc5e-e3c0-4bee-b966-a9d8e1f38598
c890124b-1755-423a-87a5-0a05c3688c20
c890124b-1755-423a-87a5-0a05c3688c20
وزارة الداخلية القوافل القرى المنوفية قنا مواد غذائية متنوعة

ترشيحاتنا

تفجير منزل صحفي إسرائيلي.. تفاصيل استهداف مراسل يديعوت احرونوت للمرة الثانية

صدمة لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

مركز جسور ينظم كورس لتعليم لغة الصم والبكم للمبتدئين

مشاورات مصرية روسية لإطلاق فعاليات عام التبادل الإنساني بين البلدين | صور

سعر الدولار اليوم الجمعة 18 -6-2021

أسعار هيونداي النترا وميتسوييشي لانسر في سوق المستعمل| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ