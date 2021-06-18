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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 215 طربة حشيش بالإسكندرية

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء) وبحوزته (215 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول) وذلك حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل عملية الترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

الاسكندرية الحشيش الإتجار وزارة الداخلية المواد المخدرة

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