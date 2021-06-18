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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة شوقا لزيارة بيت الله الحرام.. فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة شوقا لزيارة بيت الله الحرام، وهو يتحدث عن " الحج في زمن الأوبئة".

وألقى وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، بمسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مناجاة لله تعالى حول الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرمان المسلمين من زيارة بيت الله الحرام.
وجاء نص المناجاة:

يا خالق الخلق فَرَج كربة الحَرَم
الغلق عزّ على العربان والعجم
والنّاس عاجزةً لا شيء ينفعُها
إلا رجاؤك يا منان ذا الكرم
مصر الكنانة لطفا منك تحفظها 
حصن العروبة والإسلام من قدم
ومن سواك لهذا الفضل نقصده 
ومن سواك لرفع الكرب والعُمّم

ودعا وزير الأوقاف، أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، وأن يعيد علينا العام القادم وهو في أمن وأمان ويعود المسلمون إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة.

موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان" الحج في زمن الأوبئة".

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف :  أن للأحوال العادية أحكامها ، وللأوبئة أحكامها ، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة  الدول والأفراد واستقرارها، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب، وأن يتحلى بالصبر عليها، وأن يأخذ بكل أسباب التداوي والعلم من جهة، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى ، فمن رضي أرضاه الله وأسعده . 

وزير الاوقاف خطبة الجمعة الحج بيت الله الحرام كورونا الغربية

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