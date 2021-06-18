مصر للطيران تشارك في دبي بمعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط.. صور

شاركت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط MRO Middle East Conference & Exhibition والمنعقد في الفترة من 15-16 يونيو 2021 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلين عن العديد من شركات صيانة وعمرة الطائرات وشركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات والمحركات وأجزائها .



وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران أن الشركة تحرص على المشاركة في مثل هذه الأحداث نظراً لأهميتها التسويقية والمشاركة الفعالة التي تثمر عن العديد من الاتفاقيات الثنائية وتسهم بشكل كبير في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء.



وأشار المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن الحدث يمثل بورصة لسوق صيانة وعمرة الطائرات مما يتيح جذب العديد من العملاء الجدد لتقديم مختلف خدمات صيانة الطائرات ومحركاتها وأجزائها سواء في المحطات الداخلية والخارجية للصيانة اليومية أو خدمات الصيانة الدورية وعمرة الطائرات بهناجر الشركة بالقاهرة حيث عقد وفد الشركة العديد من اللقاءات مع ممثلي شركات الطيران بإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بهدف توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم.



كما شاركت مصر للطيران في إحدى جلسات المؤتمر الافتراضية عبر الانترنت والتي ناقشت استراتيجيات وأولويات شركات صيانة وعمرة الطائرات في ظل انتشار جائحة كورونا بالإضافة إلى توقعات ومتطلبات شركات الطيران.

وناقشت الجلسة أيضاً تطورات صيانة وعمرة الطائرات خلال العام الماضي الذي شهد ذروة الأزمة التي مر بها قطاع الطيران المدني بسبب انتشار الجائحة وتم استعراض الخطوات التي اتبعتها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال الفترة الماضية كنموذج لاستراتيجيات شركات صيانة وعمرة الطائرات.

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