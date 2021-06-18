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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضم 13 محترفا.. كيف تستعد الأرجنتين لمجموعة مصر في أوليمبياد طوكيو

منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين

بدأت المنتخبات الاولمبية الاستعداد لخوض منافست بطولة دورة الالعاب الاولمبية “ طوكيو 2020 " والتى تستضيفها اليابان . 

ونجح منتخب مصر الاولمبي في الصعود للأولمبياد بعد التتويج بلقب بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 سنه .

ووقع منتخب مصر الاولمبي في مجموعة صعبة برفقة اسبانيا والارجنتين واستراليا .

وأعلن فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي قائمته المبدئية التي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وشهدت القائمة تواجد لاعبين فقط فوق السن وهم خيرمياس ليدسيما حارس قادش الإسباني ،ولوكاس ألاريو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

قائمة الارجنتين مكونة من 26 لاعبا وسيتم تقليص العدد لـ 18 . 

قائمة الارجنتين : 

حراسة المرمى: خيرمياس ليدسيما (قادش الإسباني) – لاوتارو موراليس (لانوس الأرجنتيني) – خواكين بلازكيز (أتليتكو تاييريس الأرجنتيني)

الدفاع: هيرنان ديلا فونتي (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني) – مارسيلو هيريرا (سان لورينزو الأرجنتيني) – نيهان بيريز (غرناطة الإسباني) – ليونيل موسيفيتش (فيزيلا البرتغالي) – فاكوندو ميدانا (لانس الفرنسي)- نازارينو كولومبو (إستوديانتيس الأرجنتيني)– فرانشيسكو أورتيجا (فيليز الأرجنتيني)- كلاوديو برافو (بورتلاند تمبرز الأمريكي)

الوسط: نيكولاس كابالدو (بوكا جونيورز الأرجنتيني)- فاوستو فيرا (أرجنتينوس جونيورز)- سانتياجو كولومباتو (كلوب ليون المكسيكي) – توماس بالمونتي (لانوس الأرجنتيني)- مارتن بايرو (بانفيلد الأرجنتيني)- لوكاس روبرتوني (ألميريا الإسباني)- بيدرو ديلا فيجا (لانوس الارجنتيني ) – فيرناندو فيلنزويلا (فامليساو البرتغالي)- أليكسيس ماكاليستر (برايتون الإنجليزي) – تياجو ألمادا (فيليز الأرجنتيني)

الهجوم: أجوستين أرزي (بانفيلد الارجنتيني ) – إيزيكيل باركو (أتلانتا يونايتد الأمريكي) – أدولفو جايتش (بينفينتو الإيطالي) – إيزيكيل بونسي (سبارتاك موسكو الروسي)- لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني)

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