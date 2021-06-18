الثلاثاء .. افتتاح معرض "عرايس الخبيز" للفنانة سماء يحيى بقاعة الباب

تفتتح الفنانة سماء يحيى معرضها الجديد "عرايس الخبيز" ،وذلك يوم الثلاثاء 22 يونيه2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الباب/سليم بساحة دار الأوبرا المصرية ويستمر عرض الأعمال حتى 3 يوليو.



في معرضها عرائس الخبيز تستلهم سماء يحيى أعمالاً نحتية تمثل ذلك العالم الموازي الذي استوحته من واحد من أهم وأقدم الطقوس في تاريخ البشرية ألا وهو طقس صناعة الخبز مستخدمة خامة نحتية تقليدية نبيلة هي البرونز في إنتاج منحوتات مبتكرة ، إضافة لعمل تركيبي يتضمن أدوات الخبيز البلدي اليومية في البيوت الريفية في صناعة تشكيلات جمعت ما بين براءة وسذاجة وطزاجة خيالات الطفولة وحرفية الفنانة.



تؤمن الفنانة سماء يحيى بأن هذه الأصداء الكثيرة التي خلقت عالم عرائس الخبيز ربما كانت أكثر قوة ووقعاً من صوت عالمنا الحالي الذي أوشك فيه طقس الخبيز أن يندثر كما أوشكت فيه براءة الفن المبهج على الإندثار تحت ضغط الاستهلاك والذوق التجاري وبراعة الآلة التي كادت أن تقضي على مخيلة الإنسان، فعرائس الخبيز التي تبدو فطرية ومظهرها أقرب للبدائية هي بمثابة عودة إلى أصل الجمال بعيداً عن التصنع.



الفنانة سماء يحيى حاصلة على دبلومة الفنون من كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 2000، الدكتوراه من كلية التربية الفنية جامعة حلوان 2009، لديها العديد من المقالات البحثية والنقدية المنشورة، شاركت في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها، نالت كثير من الجوائز ولها أعمال مقتناه بالمتحف المصري للفن الحديث ولدى أفراد بمصر - كندا - السعودية - الكويت - إيطاليا– عمان - فلسطين.