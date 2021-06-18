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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرية للمطارات تشارك في مؤتمر اتحاد النقل الجوى الدولى

ممثلي الشركة المصرية
ممثلي الشركة المصرية للمطارات

شاركت الشركة المصرية للمطارات، فى المؤتمر النصف سنوى رقم 148 لمنظمة اتحاد النقل الجوى "إياتا"  "IATA SLOT  Video conference "، والذى عقد لمدة ثلاثة أيام، من الفترة 15 إلى 17 يونية الجاري، عبر تقنيية الفيديو كونفرانس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تأتي مشاركة الشركة المصرية للمطارات، في مؤتمر اتحاد النقل الجوي، في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، بالمشاركة الفعالة دولياً ومحليا كممثلين للمطارات المصرية ونقل صورة حضارية مشرفة عن مطارتنا الدولية، الخدمات المقدمة والافتتاحات الجديدة.

وشارك في فاعليات مؤتمر منظمة اتحاد النقل الجوي “إياتا”، الذي شاركت فيه المصرية للمطارات ممثلي من قطاع العمليات بمطارات "شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب"  مع ممثلى شركات الطيران العالمية، والبالغ عددهم نحو 230 شركة طيران وممثلين عن أكثر من 85 مطار حول العالم.

وتكمن أهمية المؤتمر، الذي حضره ممثلي الشركة المصرية للمطارات، على مدار أيامه الثلاثاء، 1200 ممثل بقطاع الطيران، حول العالم، في توفير فرص للجمع بينهم جميعا للحصول على أفضل فرصة لتنسيق الجدول الزمنى للموسم الشتوى القادم، بهدف مساعدة شركات الطيران للتواصل مع المطارات في الحصول علي افضل الخدمات وتمكين المطارات من الاستخدام الأمثل لمقدرات المطارات بدون تكدسات واحتواء الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمطارات.

وأسفرت الاجتماعات، التي حضرها ممثلي الشركة المصرية للمطارات، لقبول توقيتات الموسم الشتوي القادم والتي تبشر بزيادة عالية متوقعة في حركة الركاب مع التمنيات بانحصار تفشي وباء  covid 19 وعودة حركة الطيران بالعالم لمعدلاتها الطبيعية .

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المصرية للمطارات اتحاد النقل الجوى إياتا وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه

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