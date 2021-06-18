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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الضحيتان طفلتان.. التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع شقيقين وسائق بتهمة التحرش في أوسيم

تحرش بالاطفال
تحرش بالاطفال

أجرت النيابة العامة بأوسيم تحقيقات موسعة في تعرض طفلتين للتحرش في واقعتين منفصلتين على يد 3 متهمين بينهم شقيقان. 

وكشفت التحقيقات في الواقعة الأولى أن الضحية عمرها 4 سنوات استدرجها شقيقان أثناء لعبها أمام منزلها ولمسا أجزاء حساسة من جسدها ثم تركاها خشية استغاثتها أو فضح أمرهما إلا أن الطفلة أخبرت أسرتها بتواجدها في شقة جاريهما وروت ما فعلاه معها. 

وأضافت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بلاغا مفاده، أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على شقيقين، تحرشا بطفلة، وانتقل الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الواقعة.

وأكدت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين شقيقان عاطلين استدرجا الطفلة المجني عليها ذات الـ4 سنوات والمقيمة في العقار المقابل لهما، وتحرشا بها داخل مسكنهما، كما أكد والد المجني عليها أن المتهمين استدرجا طفلته وتحرشا بها، وتبين أنهما يبلغان من العمر «30 و32» عاما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.

اقرا ايضا: سقوط سائق توك توك تحرش بطفلة في أوسيمhttps://www.elbalad.news/4856045/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85

وتحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث المتهمان إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها، كما استمعت لأقوال اسرة الطفلة التي روت ما سردته الطفلة لهم عقب خروجها من منزل المتهمين. 

وفي الواقعة الثانية كشفت التحقيقات ان عمر الضحية يبلغ 8 سنوات وأن المتهم سائق توك توك، تحرش بها على سلم العقار عقب تتبعها من الشارع. 

وأشارت التحقيقات أن الأهالي أبلغوا بضبط سائق تحرش بطفلة، وتبين أن الطفلة المجني عليها، استغاثت بوالدتها «ربة منزل»، بسبب قيام شخص بملاحقتها على السلم، وخلع ملابسها وتحرش بها، قبل أن يتم القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتبين أنه سائق توك توك ويبلغ من العمر 19 عاما من منطقة الوراق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر انه كان يقوم بتوصيل زبون بمنطقة الطفلة وشاهدها اثناء دخولها الى العقار فقام بتتبعها ولحق بها على السلم في الطابق الاول وقام بتجريدها من بنطالها ولمس أجزاء حساسة من جسدها الا ان الطفلة صرخت ففر هاربا وفوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه. 

استمعت النيابة لأقوال الطفلة وتعرفت على المتهم في عرض قانوني أجرته النيابة عليها وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

اوسيم طفلتين طفلة تحرش هتك عرض

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