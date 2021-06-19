تعرف على مواعيد فصل الكهرباء بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل الكهرباء

عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة وذلك لصيانة المحولات الدورية، حيث من المقرر فصل التيار عن منطقة العنبر غدا السبت بداية من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا .

كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الاحمر، أنه طبقا الاخطارات الواردات من قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر سيتم فصل التيار عن " محطه اليسر" بعد غدا الأحد من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا .



كذلك سيتم فصل التيار عن منطقه أبو العباس والشارع الموازى لشارع شير يوم الاثنين المقبل لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية وسيبدأ فصل التيار في تمام الساعه 9 ص حتى 2 ظهرا.





