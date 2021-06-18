تفاصيل العثور على جثة مسن متحللة داخل منزله بدمنهور

حوادث البحيرة

عثر أهالي منطقة أبو عبدالله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على جثة مسن متحللة داخل منزله، تم نقل الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة أبو عبدالله التابعة لمدينة دمنهور، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل المجاورة في المنطقة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وجود صاحب المنزل داخل غرفة نومه في حالة تحلل، ومرت على وفاته ما يقرب من 5 أيام، مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من منزله.

أوضحت المعاينة أيضا أن زوجته كانت بصحبته داخل المنزل لم تكتشف وفاته لأنها تعانى من مرض نفسي، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة ولحين التصريح بالدفن.

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.