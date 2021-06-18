سيدة تقتل أطفال زوجها بالإسكندرية.. الأمن العام يكشف التفاصيل

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى كشف لغز وفاة طفلة بالإسكندرية.

تبلغ لقسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية من مستشفى العامرية العام باستقبالها جثة طفلة 3 سنوات مقيمة دائرة القسم إثر إدعاء سقوطها من أعلي وما قرره كلاً من والدها عامل 29 سنة وشقيقة والدها ربة منزل مقيمان بذات العنوان أنه حال لهو المتوفية أعلي سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت مما أدى لوفاتها ولم يتهما أو يشتبها في أحد .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلي سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات فى ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها وأن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما ربة منزل 24 سنه مقيمة بذات العنوان .

تم ضبطها واعترفت وعللت قيامها بذلك بسبب قيام الطفلة الأولى لإحداث الوقيعة بينها وزوجها (والدهما) بتحريض من جدتهما وأضافت بقيامها بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها