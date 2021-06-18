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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

5 نقاط تساعد في إنجاح الحياة الزوجية.. تعرف عليها

مايسة كمال، مؤسسة
مايسة كمال، مؤسسة محو الأمية الزوجية

قالت مايسة كمال، مؤسسة محو الأمية الزوجية، إن تذكر التفاصيل الحياتية أمر هام ومؤثر في الحياة الزوجية، موضحة: الإناث دائما ما تميل إلى تذكر التفاصيل الخاصة بشريك حياتها.
 

وأوضحت “مايسة كمال” خلال حوارها ببرنامج “حياتك صحتك”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الاهتمام بالتفاصيل من أحب الأمور للسيدات، منوه إلى أن المرأة تبحث في الرجل عن عدة أشياء منها الأمان المادي والاستقرار وأيضا تقديم الدعم النفسي للمرأة.


وأشارت مؤسسة محو الأمية الزوجية: إلى أن هناك عدة نقاط لا يجب أن يعتمدها الزوج ، منها التهديد بالزواج مرة اخرى واستغلال نقاط ضعفها، مشددة على ضرورة مشاركة الراجل تفاصيل يومه مع زوجته.
 

وأضافت أن الإهمال يؤثر بالسلب على السيدات وطريقتهم في التعامل، مشددة على ضرورة التفاهم المتبادل بين الزوجين من أجل استمرار الحياة بينهم.

وفي سياق متصل سبب كثرة المشاكل بين الزوجين
سبب كثرة المشاكل بين الزوجين، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سبب كثيرة المشاكل بين الزوجين غياب الحب والحب عطاء، فإذا وجد الحب بينهما تفادوا كثير من المشاكل.

وفي سياق متصل، أفاد الدكتورعمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المشاكل المادية في الزواج ليست سببًا لفشه والتفكير في الانفصال.

وأضاف « الورداني» خلال لقائه ببرنامج «من القلب للقلب» المذاع على فضائية« mbc مصر» أن كثير من الناس يعاني من قصور في الماديات ورغم ذلك لا يلجأون إلى الطلاق.

وتابع أمين الفتوى أنه يجب على الزوجة حسن معاملة زوجها، مبينًا أنه عندما يرى ذلك منها يصير دافعًا له إلى تحسين مصادر دخله، ومن ثم يكون هناك استقرار أسري وأمان عائلي.

النكد الزوجي .. معناه وأسبابه وكيفية التخلص منه

كما نبه الدكتور عمرو الورداني، أن النكد الزوجي ينتج عن ثلاثةُ أمور، أولاهما: كثرة الإنتقاد، ثانيهما: كثرة اللوم، وثالثهما: كثرة الشكوى.

وتابع « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر» أن الثلاثة أمور السابقة هي صفات الإنسان النكدي أيضًا، مشيرًا إلى أن النكد يؤدى إلى الاستهلاك العاطفي للزوج أو الزوجة.

وواصل أمين الفتوى أن المرأة لا تتحمل الانتقاد، بل إنه يؤدي إلى تدميرها نفسيًا، كقيام الزوج بانتقاد أشياء في شكها أو أسلوبها أو أكلها.  

وأشار إلى أن أول قيمة يضيفها الرجل للمرأة هى الاحتضان والاحتواء؛ لتشعر الزوجة أن هناك من يوفر لها مقدارا من الأمن ومن يدعمها في الدراسة أو تطوير شخصيتها أو عملها.

ولفت أمين الفتوى  أن أول ما يطلبه الزوج من زوجته هو التقدير؛ لأنه قيمة إضافية أولية، وعليه الاحتواء والأمان والتقدير لها.

ونصح بأن يستخدم الزوجان طرق التعبير عن الحب، واستخدام كلمات التحفيز، أو الأفعال التي تعبر عن الحب، أو الهدايا أو الجلوس وقتا كافيا مع شريك الحياة. واختتم: لابد أن يكون هناك جلسة مطولة يتحدث فيها الزوجان في هذه الأمور، وأن يتكلم كل منهما عن مراده خلال العامين المقبلين على سبيل المثال.

 

مؤسسة محو الأمية الزوجية الحياة الزوجية المشاكل بين الزوجين دار الإفتاء اخبار التوك شو

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