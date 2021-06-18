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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

الاحوال المدنية
الاحوال المدنية

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لإحدى المواطنات "نظراً لظروفها الصحية" بإحدى المستشفيات بنطاق محافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لها.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية سهواج بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.
  
و يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنه تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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