عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد أخبار غلاء السكر

الحبس وغرامة بالملايين.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار

زيادة أسعار السكر
زيادة أسعار السكر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالميًا.

 

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، وأن هناك استقرارًا في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة.

 

سعر السكر

وشددت الوزارة على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وذلك بفضل نجاح الدولة في توفير مخزون استراتيجي منه يكفي لمدة 5.5 شهر، ومن المستهدف كذلك الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية عام 2022، مع شن حملات تفتيش دورية على ‏كل الأسواق، لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

مجلس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 5.5 شهر

زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية.. حقيقة أم شائعة؟

عقوبة التلاعب في الأسعار

 

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

 

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مجلس الوزراء التموين البطاقات التموينية قانون العقوبات الممارسات الاحتكارية

ترشيحاتنا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

ريهام سعيد تظهر بإطلالة غريبة.. والسبب

حارس آرسنال السابق لـ صدى البلد: أرحب باللعب في الدوري المصري

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

إصابة اثنين وتفحم سيارة وقود في حريق بنزينه في المنوفية

سيدة تقتل أطفال زوجها بالإسكندرية.. الأمن العام يكشف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

تفاصيل إصابة لاعب الأهلي في المران قبل مواجهة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ