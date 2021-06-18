محافظ مطروح يلتقى بوزير الزراعة الأردني فى ختام زيارته للأردن

محافظ مطروح ينهى زيارته للاردن





التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى ختام زيارته لدولة الاردن مع المهندس خالد حنيفات وزير الزراعه الاردني وبحضور السفير المصرى بالاردن والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعه.







تناول اللقاء النتائج الجيدة التي حققها مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي وذلك في كل من الأردن ومصر.



واشاد بدور وزاره الزراعه الأردنية في دعم جهود المشروع في الأردن خاصة وان هناك مساحات كثيره من أراضي المراعي بها.



ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير والوفد المرافق له من المربيين والمهندسين لوزارة الزراعة الاردنية لما تم مشاهدته من انشطه متنوعة في مجال المراعي والتي تقوم بها وزارة الزراعه الاردنيه بها. . َموكدا استمرار التعاون والتنسيق خلال الفتره القادمه بما يحقق مصالح البلدين في مجال المراعي.



بينما أشاد وزير الزراعه الاردني بما تم من اعمال وتعاون وخاصه انشاء صندوق لدعم الثروه الحيوانيه والمراعي بمشاركه من محافظة مطروح. . . وأبدى رغبته في زيارة محافظة مطروح قريبا للاطلاع على إنجازات مشروع المراعي والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال المراعي وغيرها من جهود لتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية المنشودة.





يذكر أن محافظ مطروح ووفد من محافظة مطروح قد قام بزيارة لدولة الاردن وقد أكد خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي بالمملكة الأردنيه الهاشمية على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالحفاظ على البيئة والمراعى الطبيعية خاصة بالمحافظات الحدودية لما لها من أهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الدعم السياسى والإعداد لعدد من التشريعات والقوانين، .





واشاد بالتعاون بين محافظة مطروح ومشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وتبادل الخبرات في إطار المشروع المنفذ بكل من مصر والأردن.



وأشار على عمق الترابط التاريخى الوثيق بين مصر والاردن إنطلاقاً من علاقة الإخوة والمصالح المشتركة. . وإيمانًا بأهمية التنمية في تحقيق الإستقرار. . مع مد جسور ذلك التواصل والتعاون في كافة المجالات.



وأشاد محافظ مطروح بالمشروع المنفذ من خلال تنمية المراعى بمنطقتي أبو مزهود واجعوين بالتعاون بين كلا من: ( وزارة الزراعه ومركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا – سيداري )، فى اطار إهتمام المشروع بتنمية المراعى والثروة الحيوانية التي تأثرت كثيرا وتناقصت إعدادها خلال السنوات السابقة. بسبب تدهور المراعى الطبيعيه.



واكد على المتابعة المستمره لأنشطة المشروع بهدف تعزيز وإعادة تأهيل المراعي وإدارتها وتقديم خدمات لمربي الثروة الحيوانية على نحو مستدام، مع توفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في الاردن وجمهوريه مصر العربية وتحفيز التوسع في هذا النهج على الصعيدين الإقليمي والدولي. مع تطبيق الاستراتيجيات والاتفاقيات الدولية والوطنية التي تساهم في قطاع البيئة والتنمية المستدامة والامن الغذائي الذي يؤدي الى تحسين المستوى المعيشي لدى المجتمعات المحلية، والذى توج بتوقيع بروتوكول بإنشاء صندوق تنميه المراعى والثروة الحيوانية بتمويل مشترك بين محافظة مطروح ومشروع المراعي بهدف دعم المربيين خاصة خلال فترات الجفاف.



واوضح محافظ مطروح على إتخاذ خطوات جادة لدعم صندوق المراعى ضمن مشروع HERD والإستعداد لمزيد من تقديم التعاون والدعم فى هذا المجال. . بما يحقق حياة كريمة للمربيين ويحافظ على الثروة الحيوانية. . من خلال حسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، والقدرة على مواجهة كافة التحديات واستغلال أنسب الفرص المتاحة تقديم قروض عينية لتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية وبشروط واجراءات ميسرة، وكذلك تقديم قروض عينيه للمرأة.