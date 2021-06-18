مستقبل وطن أسيوط يستعد لامتحانات الثانوية العامة بتوفير كمامات وكحول أمام اللجان

نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بأسيوط برئاسة أحمد حسام منياوي اجتماعاً موسعاً بأعضاء الأمانة، بناء على توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب و برعاية المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظه عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة.





تم خلال الاجتماع حلقة نقاش بين امين الشباب والشباب الحضور حول خطة عمل الشباب في الفترة المقبلة والدور المجتمعي المطلوب من الحزب والتواجد بين الشباب لجذبهم للعمل الحزبي والعمل المجتمعي لخدمة الوطن وكيفية استغلال اوقات الفراغ خلال الاجازة الصيفية والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتشكيل لجان أمام لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير أدوات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وكحول وغيرها

وقال أحمد حسام منياوي أمين شباب المحافظة، إنه تم خلال اللقاء طرح جميع الإقتراحات والمشكلات وسبل حلها والسلبيات وطرق التغلب عليها وطلبات الشباب والمطلوب منهم و تم مناقشة كل ما يطرأ على فكرهم وما يهم الجميع ويخدم الوطن وكيفية خدمة المجتمع وخاصة كيفية تفعيل مبادرة الرئيس السيسي حياه كريمة بالقرى الفقيرة.

كما ناقش اللقاء كيفية إعداد كوادر للمحليات القادمة والمشاركة الفعالة في مبادرات الحزب المجتمعية والتي كان من بينها مؤخرا توفير لقاح فيروس كورونا داخل المقر الرئيسي للحزب بالمحافظة.