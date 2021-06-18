تفحم سيارة وقود في حريق بنزينة بالمنوفية

نشب حريق في محطة وقود فيشا الصغرى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث هرولت سيارات الإسعاف.

وانتقلت ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذى نشب بسيارة الوقود أثناء ملء خزان المحطة.

وأكد أحد العاملين بمحطة الوقود أنه أثناء تفريغ سيارة منتج بنزين تم اشتعال التانك والسيارة وجار السيطرة الحريق.

حيث تم نشوب الحريق في السيارة وتؤكد المصادر أنه لا يوجد إصابات بشريه وجار السيطرة على الحريق.

فيما تبين تفحم سيارة الحريق وسط محاولات من قوات الإطفاء والأهالي السيطرة على الحريق.