رسميا.. النصر السعودي يطلب الونش من الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن تلقي مسئولي النادي فاكسا رسميا من النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتلقي لاعب نادي الزمالك بعض العروض بالدوري المصري خلال الفترة الحالية بجانب تلاقيه عروضا من الدوري السعودي والسعي لضمه خلال الفترة الحالية.

بينما رفض مسئولو القلعه البيضاء مبدأ رحيل الونش بشكل نهائي نظرا حاجة الفريق لجهوده، لذا قرر مجلس إدارة الزمالك عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، والتفاوض حول تجديد عقده الحالي ورفع قيمته المالية لينضم للاعبي الفئة الأولي بالفريق.

في حين تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بوجود اللاعب لأنه من العناصر الأساسية بالفريق.

وتصدر الونش تريند توتير بالسعودية منذ أيام من جانب جماهير نادي أهلي جدة السعودي من أجل ضمه.

وكتب جماهير نادي أهلي جدة هشتاج الونش مطلبنا ياماجد، من أجل التعاقد معه وضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأعلن محمود الونش في تصريحات سابقة أن عقده مع الزمالك ممتد لموسمين مقبلين وأنه يشعر براحة كبيرة داخل النادي، ولن يرحل إلا من خلال القنوات الرسمية وحال موافقة ناديه، مرحبا بالبقاء داخل القلعة البيضاء لنهاية مسيرته الكروية.

ومنذ أيام قررت اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك تعديل عقد محمود حمدى الونش بما يتناسب مع إمكانيات المدافع الدولى.

ورفضت إدارة الزمالك العروض المقدمة من أندية خليجية للحصول على خدمات الونش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظرا لحاجة الفريق للمدافع الصلد.

وتلقى الونش عرضا من نادى النصر السعودي مقابل راتب سنوى ٢ مليون دولار وهو تقريبا ١٠ أضعاف ما يتقاضاه فى الزمالك.

وترغب إدارة الزمالك فى تعديل عقد الونش ووضعه ضمن فئة اللاعبين الكبار ليتساوى مع أوباما الذي جدد مقابل ١٢ مليون جنيه سنويا.

الزمالك ضد أسوان

في سياق أخر أشاد طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق بـ أداء الفريق أمس أمام أسوان في الدوري المصري مشددا أن الزمالك لأول مرة يقدم الأداء والنتيجة في مباراة واحدة.

وأضاف يحيي في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت ” أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منذ فترة ولايته الثانية لن تظهر بصمته على الفريق سوى في مباراة أسوان مشددا أن كالاتيرون كان بحاجة للوقت من أجل إعداد الفريق وتجهيزه بشكل جيد

وتابع أن كارتيرون مدرب رائع منذ توليه القيادة الفنية للزمالك في الولاية الأولى ولكنه كان بحاجة للوقت من أجل إعداد الفريق جيدا .

وعن الأفضل لحراسة مرمى الزمالك فأكد أن محمد عواد وجنش يقدم اداء رائع مع الفريق ويمتلكان الثقة لخوض المباريات مشددا أن كلاهما تمسك بالفرصة التي حصلا عليها.

وأضاف أن مباراة الزمالك المقبلة هو في كأس مصر لذلك فمن الأفضل مشاركة جنش مشددا أن السر وراء تألقه هو مدرب حراس المرمى الذي يعمل دائما خلال المران على سرعة رد الفعل .