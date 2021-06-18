تعليمات عاجلة من التعليم لـ المديريات قبل ساعات من انطلاق امتحانات الدبلومات

‏تستعد وزارة التربية والتعليم ‏لانطلاق‏ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بدءا من غد السبت.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، قبل ساعات من انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، حددت خلالها المسئولين المسموح لهم بحق دخول مقرات لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية من غير أعضاء لجنة سير الامتحان.

‏وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

المحافظ

نائب الوزير لشؤون التعليم الفني

رئيس امتحانات الدبلومات الفنية

نائب رئيس امتحانات الدبلومات الفنية

رئيس لجنة الادارة المركزية للامتحانات الدبلومات الفنية ومشرفو عموم الامتحانات بتخصصات الدبلوم (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي )

مدير مديرية التربية والتعليم

مدير عام التعليم الفني بالمديرية

مديري الإدارات النوعية بالمديرية

مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة

رؤساء ووكلاء لجان الادارة

‏اللجان المكلفة بخطابات معتمدة من كل من نائب الوزير لشؤون التعليم الفني ‏، ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ، ورئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية ، ومشرفي عموم الامتحانات

تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات

يأتي ذلك بعد التحقق التام من شخصيات المسئولين المذكورين ، و يتم تسجيل بياناتهم في سجل الأمن على البوابة وإخطار رئيس لجنة سير الامتحان لمرافقتهم من البوابة إلى داخل اللجنة، ولا يسمح للمرافقين للفئات المذكورة بالتجول داخل مقر اللجنة ، ويتم مراعاة توفير الهدوء للطلاب أثناء الزيارة

السماح بآداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنزل

جدير بالذكر أنه، و وفقا لجداول امتحانات الدبلومات الفنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم، من المقرر أن يستمر مارثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية والنظرية، من غد السبت الموافق 19 يونيو 2021 حتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 هذا العام 750 ألف طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية.

وسيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بالتنسيق مع الجهات المعنية.