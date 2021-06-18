انهار عليهم بئر أثناء التنقيب عن الآثار.. مصرع شخصين وإصابة آخر بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر إثر انهيار حفر أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية المنشأة الكبري بمركز القوصية بانهيار حفرة ووقوع حالتين وفاة ومصاب.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انهيار حفر أثناء البحث عن آثار فى منزل بقرية المنشأة الكبري بالقوصية وأسفر الحادث عن وفاة كل من "ابرام.ع. ح" ٢٥ سنة، و"مينا.ر.ح" ٢٢سنة، وإصابة"البرت.ت.غ" ٣٠ سنة، تم تحرير المحضر اللازم.