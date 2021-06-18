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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

صدى البلد

كشف مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن ما حدث بمقابر شبين الكوم لا يمت بصلة للنبش في الرفات والجثث داخل المقابر، موضحا أن الأهالي أكدوا أن المقابر مغلقة ولا يوجد فتح في أي مقبرة داخل مقابر شبين الكوم.

وأكد أن المتهم قام بإنزال أكفان قديمة كانت توجد اعلي المقابر كان يتم جمعها بواسطه " التربي " فوق المقابر في أجولة وقام المتهم بتفريغها أمام المقابر .

وأضاف أن المتهم مريض نفسي وأكد في التحقيقات أنه كان يبحث عن أعمال سحر ولم يقم باستخراج جثث من داخل المقابر.

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على مسئول مقابر شبين الكوم عقب قيام عاطل بنبش القبور واستخراج رفات ٣٠ جثة .

حيث تم ضبط المتهم وأكد مصدر أمني أن المتهم مريض نفسي مؤكدا في تحقيقاته أنه كان يبحث عن أعمال السحر عقب انتشارها في القبور منذ فترة.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي مدينة شبين الكوم عقب قيام أحد الأشخاص باستخراج عشرات الاكفان من مقابر مدينة شبين الكوم بحجة احتوائها على السحر .

انتقل الأهالي وسط حالة من الذعر حيث تبين وجود الأكفان أمام المقابر وسط حالة من الذعر فيما توافد العشرات من الأهالي للاطمئنان على المقابر حيث تبين أن عددا من المقابر مفتوحة.

و تبين قيام عاطل بنيبش نحو 30 قبرا وإخراج الأكفان حيث تقدم الأهالي ببلاغ إلى قسم الشرطة.

و تحركت قوات الأمن وتم ضبط المتهم وفرض كردون أمني حول المقابر  حيث أكد مصدر أمني أن المتهم مريض نفسي وقام بذلك بحجة وجود أعمال سحر.

فيما أكد مصدر أمني أنه لم يتم إخراج أي جثة وإنما قام بجمع الأكفان فقط بحجة وجود أعمال سحر.

فيما تكثف قوات الأمن من تحقيقاتها لبيان أسباب قيام المتهم بذلك وسط توافد العشرات من الأهالي علي المقابر للاطمئنان علي الرفات.

 

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