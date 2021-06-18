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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. لقاء يجمع وزيرة الخارجية وبطرس الراعي حول الأوضاع الاقتصادية

لبنان
لبنان

عقدت نائبة زينة عدرا رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع و وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إجتماعا مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات في لبنان.

الأزمة فى لبنان

ووفقا لما أفاد به ليبانون فايلز أن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع الإقتصادية والمعيشية "في ظل الأزمة الراهنة والتي يرزح تحتها اللبنانيون بشكل عام والجيش اللبناني بشكل خاص".

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وكانت أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، اليوم الجمعة، العثور على 16 قذيفة صاروخية من طراز آر بي جي داخل صناديق للنفايات في بيروت.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنها عثرت على 16 قذيفة صاروخية نوع "آر بي جي" و5 قذائف متنوّعة جميعها قديمة العهد، مرميّة داخل صناديق للنفايات في شارع بني معروف في بيروت.

وأضافت قوى الأمن الداخلي أنه وتمت إزالة القذائف من المكان بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات.

لبنان وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية

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