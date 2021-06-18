كارول سماحة تستقبل فصل الصيف بفيديو جديد .. شاهد

حرصت الفنانة كارول سماحة، على استقبال فصل الصيف بنشر فيديو جديد على أنغام أغنيتها الشهيرة “رجعالك” من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

علقت كارول سماحة، على الفيديو قائلة: “الصيف إبتدا .. الصيف على الأبواب .. رجعالك".

تقول كلمات أغنية “رجعالك” :"رجعالك لا كفايه بعاد .. داانا شوقي ليك يكفي بلاد .. واحشني يا اغلى حاجه ليا .. فكرالك ذكريات وحاجات .. تعالالي نكمل الحكايات .. بعادك كان على عينيه .. ولا حاجه تسوى لحظه معاك . محتاجة تاني لو اكون وياك .. انا نفسي ارجع على عيني ياحبيبي .. الاقيني وحشاك".



مشتاقة تاخدني بالأحضان . نتلاقى انا وانت زي زمان .. في حاجات عودتني عليها .. بصراحة انا مش هخبي عليك .. الراحة لقيتها وانا بين ايديك وبعدك عمري مالاقيها .. ولا حاجة تسوى لحظه معاك . محتاجة تاني لو اكون وياك".



“رجعالك” كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى.