لم تحدث منذ قرن.. روسيا تسجل أعلى درجات حرارة

تعتبر روسيا من المناطق التي تتميز ببرودة الطقس معظم فترات العام، حيث لم تشهد إرتفاع في درجات الحرارة منذ أكثر من 104 عاما، والتي وصلت حينها الى 33 درجة.

وبحسب ما نشرته وكالة الصحافة الألمانية، من الممكن أن تتكرر درجة الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في موسكو قبل 104 أعوام، أو يتم تجاوزها، في 22 من يونيو الحالي، حسب ما قاله يفجيني تيشكوفيتس، الخبير الروسي البارز في «مركز فوبوس للطقس».

وكان الخبير الروسي قد قال لقناة «آر تي عربية» الروسية أمس، إنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الطقس في هذا اليوم إلى ما يتراوح بين 31 و33 درجة مئوية

وأضاف خبير الطقس: «لا أستبعد أن تصل درجة الحرارة لدينا إلى رقم قياسي في 22 من يونيو الحالي، حيث ستتراوح بين 31 و33 درجة مئوية. لدينا رقم قياسي لهذا اليوم، وهو 8.‏31 درجة، وقد تم تسجيله في موسكو عام 1917 وربما يتم تحطيم هذا الرقم القياسي».

وكان تيشكوفيتس قد ذكر في وقت سابق أن العاصمة موسكو ستشهد درجات حرارة غير طبيعية في عطلة نهاية الأسبوع، وستكون درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي بواقع 10 درجات.