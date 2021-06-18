عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقتل 15 حوثيًا وجرح آخرين فى قصف لـ الجيش اليمني بالجوف

صدى البلد

 أسقطت قوات الجيش اليمني عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات وقعت في جبهة الجدافر جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.


وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - في تصريحات نقلتها الفضائية اليمنية- إن كمينا محكما نفذته قوات الجيش اليمني أسفر عن مقتل 15 حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".


وأضاف المصدر "أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".
وكان طيران تحالف دعم الشرعية قد استهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في ذات الجبهة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ترشيحاتنا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

ريهام سعيد تظهر بإطلالة غريبة.. والسبب

حارس آرسنال السابق لـ صدى البلد: أرحب باللعب في الدوري المصري

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

إصابة اثنين وتفحم سيارة وقود في حريق بنزينه في المنوفية

سيدة تقتل أطفال زوجها بالإسكندرية.. الأمن العام يكشف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

تفاصيل إصابة لاعب الأهلي في المران قبل مواجهة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ