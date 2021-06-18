مقتل 15 حوثيًا وجرح آخرين فى قصف لـ الجيش اليمني بالجوف

أسقطت قوات الجيش اليمني عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات وقعت في جبهة الجدافر جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - في تصريحات نقلتها الفضائية اليمنية- إن كمينا محكما نفذته قوات الجيش اليمني أسفر عن مقتل 15 حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".



وأضاف المصدر "أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وكان طيران تحالف دعم الشرعية قد استهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في ذات الجبهة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.