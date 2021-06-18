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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة طالبة ثانوي داخل منزلها بالعياط

جثة
جثة

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة في العثور على جثة طالبة بالصف الأول الثانوى داخل مسكنها فى إحدى قرى العياط لكشف ملابسات الواقعة. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وتستمع جهات التحقيق لأقوال أفراد أسرة لكشف ملابسات وفاتها، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وجمع الأدلة، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة داخل مسكنها فى إحدى قرى مركز العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطالبة بالصف الأول الثانوى، وتمت مناظرة جثتها ونقلها إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

النيابة العامة طالبة ثانوي العياط تشريح جثة

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